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В реке Оредеж обнаружили труп мужчины
Сегодня, 10:23
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В реке Оредеж обнаружили труп мужчины

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Тело направили в морг для установления причины смерти.

Около деревни Нестерково нашли бездыханное тело мужчины. Об этом сообщили  в группе Аварийно-спасательной службы Ленобласти в социальной сети "ВКонтакте".

Волонтеры отряда Тосно вытащили труп на берег. Его передали сотрудникам полиции. Тело направили в морг для установления причины смерти. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе споткнувшаяся пенсионерка попала под машину.

Фото:  пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области

 

Теги: мчс, обнаружили тело в реке, оредеж, полиция, спасатели, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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