В реке Оредеж обнаружили труп мужчины

Около деревни Нестерково нашли бездыханное тело мужчины. Об этом сообщили в группе Аварийно-спасательной службы Ленобласти в социальной сети "ВКонтакте".
Волонтеры отряда Тосно вытащили труп на берег. Его передали сотрудникам полиции. Тело направили в морг для установления причины смерти. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области
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