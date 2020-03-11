В реке Оредеж обнаружили труп мужчины

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Около деревни Нестерково нашли бездыханное тело мужчины. Об этом сообщили в группе Аварийно-спасательной службы Ленобласти в социальной сети "ВКонтакте".

Волонтеры отряда Тосно вытащили труп на берег. Его передали сотрудникам полиции. Тело направили в морг для установления причины смерти. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области