Минобороны Узбекистана: взрыв произошел на складе, жертв и пострадавших нет

Военное помещение в Малике потушено.

В Министерстве по обороне Узбекистана рассказали, что произошел взрыв на складе. При инциденте в Сырдарьинской области никто не пострадал и не погиб. В настоящее время на территории сложилась стабильная ситуация, все очаги воспламенения потушены специалистами. Напомним, что об огне в экстренные службы очевидцы сообщили 22 октября в 04:55 по местному времени (в 02:55 утра по времени Москвы). Говорилось о том, что пострадал военный склад, расположенный в поселке Малик. Официальный представитель ведомства добавил, что позже журналисты будут проинформированы о деталях произошедшего. Ведется расследование инцидента.

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Фото и видео: Telegram / РА Новости