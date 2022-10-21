Пострадавшая рассказала о первых мгновениях после обстрела ВСУ гражданской переправы в регионе.

Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой в ходе обстрела от Вооруженных сил Украины. Об этом в социальных сетях рассказала 16-летняя представительница ТРК "Таврия" Влада Луговская. Девушка была ранена во время атаки на гражданскую переправку. В настоящее время пострадавшая госпитализирована.

Из меня достали осколок, который прилетел мне в грудь, пробил насквозь и вылетел около ребер. Попал он туда вследствие ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту. Влада Луговская, журналистка

Корреспондентка заметила, что изначально очевидцы подумали о том, что в районе сработала противовоздушная система обороны, но после раздался "резкий взрыв". В этот момент Луговская находилась на заднем сиденье автомобиля. На пассажирку посыпались стекла. Ее коллега по имени Даня сначала накрыл ее телом, а после - вытащил из транспортного средства и положил на обочину дороги. С журналистом сейчас тоже все хорошо, он помог и остальным раненым при обстреле.

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что целью ВСУ при обстреле были журналисты.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов