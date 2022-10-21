Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой в ходе обстрела от Вооруженных сил Украины. Об этом в социальных сетях рассказала 16-летняя представительница ТРК "Таврия" Влада Луговская. Девушка была ранена во время атаки на гражданскую переправку. В настоящее время пострадавшая госпитализирована.
Из меня достали осколок, который прилетел мне в грудь, пробил насквозь и вылетел около ребер. Попал он туда вследствие ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту.
Влада Луговская, журналистка
Корреспондентка заметила, что изначально очевидцы подумали о том, что в районе сработала противовоздушная система обороны, но после раздался "резкий взрыв". В этот момент Луговская находилась на заднем сиденье автомобиля. На пассажирку посыпались стекла. Ее коллега по имени Даня сначала накрыл ее телом, а после - вытащил из транспортного средства и положил на обочину дороги. С журналистом сейчас тоже все хорошо, он помог и остальным раненым при обстреле.
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что целью ВСУ при обстреле были журналисты.
Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов
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