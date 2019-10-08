Российская телеведущая прогулялась нагишом в Раменском

Как сообщают СМИ, у телеведущей произошел нервный срыв.

В Раменском молодую девушку забрали с улицы в обнаженном виде.

Соцсети и СМИ облетело фото и видео с девушкой, которая гуляла по проезжей части в Раменском в обнаженном виде. С улицы ее забрала полиция, приложив усилия.

"Рен.ТВ" и в соцсетях сообщают, это была 27-летняя актриса и телеведущая Хильда Кармен. Сначала подозревалось, что девушка находилась под воздействием каких-либо препаратов. Но выяснилось, что в ее крови не было обнаружено ничего запрещенного. Вероятно, у девушки произошел нервный срыв. Ее направили в психдиспансер.

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Фото: ВК, Плохие новости