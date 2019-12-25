Осужденный на 23 года продюсер Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса.
11 марта продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Его признали виновным в двух случаях изнасилования.
23 марта мировые СМИ сообщили, что у продюсера диагностировали коронавирус COVID-19. Он был переведен в изолированный блок в другую тюрьму, которая расположена на северо-западе штата Нью-Йорк.
По некоторым данным у Вайнштейна заболевание протекало бессимптомно, по другим наблюдалась небольшая лихорадка. Сейчас, после карантина и лечения сообщается, что Вайнштейн выздоровел.
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Фото:static.independent.co.uk
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