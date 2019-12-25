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Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса
Сегодня, 8:58
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MShaffter

Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

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У осужденного на 23 года продюсера заболевание проходило бессимптомно.

Осужденный на 23 года продюсер Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса.

11 марта продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Его признали виновным в двух случаях изнасилования.

23 марта мировые СМИ сообщили, что у продюсера диагностировали коронавирус COVID-19. Он был переведен в изолированный блок в другую тюрьму, которая расположена на северо-западе штата Нью-Йорк.

По некоторым данным у Вайнштейна заболевание протекало бессимптомно, по другим наблюдалась небольшая лихорадка. Сейчас, после карантина и лечения сообщается, что  Вайнштейн выздоровел.

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Фото:static.independent.co.uk

Теги: знаменитости и коронавирус, коронавирус знаменитости, новости шоу бизнеса, эпидемия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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Симонов Жанат
Сегодня 9:29

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