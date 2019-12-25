Губернатор, сотни полицейских и сотрудников ФСБ ищут сбежавших из-под карантина жителей Сахалина

Точное число нарушителей карантина не называется.

На Сахалине власти региона совместно с МВД и ФСБ ищут нарушителей карантина.

ТАСС со ссылкой на губернатора Сахалина Валерия Лимаренко сообщает, что накануне 9 апреля обнаружили нарушителей строгого карантина по коронавирусу. В регионе зафиксированы семь случаев заражения, еще четыре человека уже вылечились. С 1 апреля 2020 в Сахалинской области действует режим самоизоляции.

Для нескольких тысяч человек предписан строгий карантин. Наблюдение за ними ведется с помощью мобильной связи и системы "Безопасный город". Накануне вечером, 9 апреля, обнаружилось, что несколько человек исчезли из карантина. Точное количество нарушителей не называется. Правительством региона была создана специальная комиссия, которая будет заниматься поиском пропавших людей. В поисках будут задействованы сотни полицейских и сотрудников МВД.

Нарушителей ждет административное или уголовное наказание.

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Фото: Piter.TV