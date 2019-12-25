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В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
Сегодня, 7:57
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В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

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Трое пациентов младше 45 лет.

В Москве скончались 12 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в столице умерли 12 человек с пневмонией, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Практически у всех этих пациентов были хронические заболевания сердца, сердечнососудистые проблемы, болезни почек и дыхательных органов. 

Возраст умерших пациентов от 33 до 87 лет. Младше 45 лет три человека. 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя женщина за медпомощью не обращалась и занималась самолечением дома. 

Таким образом, в Москве умерло 50 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее: В Башкирии скончался пациент с предварительно диагностированным коронавирусом

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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