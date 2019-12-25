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В Башкирии скончался пациент с предварительно диагностированным коронавирусом
Сегодня, 12:05
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MShaffter

В Башкирии скончался пациент с предварительно диагностированным коронавирусом

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ПАциент скончался от осложнений основного заболевания.

В Башкирии скончался пациент с первичным положительным тестом на коронавирус COVID-19.

РИА Новости со ссылкой на Минздрав Башкирии сообщает, что в республике скончался пациент, у которого первичный тест показал положительный результат на COVID-19. Данный пациент находился на лечении в  Мелеузовской больнице. Для подтверждения диагноза его биоматериал был направлен в федеральную лабораторию. Мужчина скончался от осложнений вызванных основным заболеванием.

На сегодняшний день коронавирус в республике подтвержден официально у 22 человек.

Сегодня ранее: Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Теги: коронавирус в регионах, новости башкирии, смерть от коронавируса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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