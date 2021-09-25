Попова: среди умерших от коронавируса в РФ привитых почти нет

Доля заболевших штаммом "дельта" среди вакцинированных россиян составляет около двух процентов.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, вакцинированные от COVID-19 в РФ практически не входят в число умерших от инфекции. Об этом она сказала в интервью телевизионному каналу "Россия 1".

Попова отметила, что антикоронавирусная вакцина может защитить человека от тяжелого течения заболевания, реанимации и летального исхода.

Из числа ежедневно погибающих в стране привитых от COVID-19 практически нет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По ее словам, в настоящее время доля заболевших штаммом "дельта" среди вакцинированных на территории государства составляет около двух процентов. Попова утверждает, что это говорит о высокой эффективности отечественных препаратов от коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ.

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