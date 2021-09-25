В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 36 субъектах РФ.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что в настоящее время в России нет оснований для введения локдауна из-за ситуации с COVID-19. Об этом она сказала в интервью телевизионному каналу "Россия 1".

Сегодня никаких оснований, чтобы говорить о локдауне, нет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

Кроме того, она напомнила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 36 субъектах РФ. Причинами этого, по словам Поповой, являются возврат россиян из отпусков, сезонность ОРВИ, а также понижение температуры.

Ранее Попова заявила, полный курс вакцинации от COVID-19 на территории РФ прошли почти 40 миллионов граждан страны.

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