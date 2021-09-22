Попова: почти 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, полный курс вакцинации от COVID-19 на территории РФ прошли почти 40 миллионов граждан страны. Об этом она сказала в интервью телевизионному каналу "НТВ".
По словам специалиста, в России достаточно много людей с иммунитетом к коронавирусу, который был получен в результате вакцинации или после выздоровления от COVID-19.
Сегодня почти 40 миллионов человек в Российской Федерации взрослых привиты против коронавируса полностью.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она подчеркнула, что среди граждан страны становится все больше тех, кто меняет свое отношения к прививкам. страны. Однако, подчеркнула Попова, необходимо, чтобы их удельный вес был вдвое больше.
Ранее Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России.
Видео: Youtube/НТВ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все