Попова: почти 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора отметила, что среди граждан РФ становится все больше тех, кто меняет свое отношения к прививкам.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, полный курс вакцинации от COVID-19 на территории РФ прошли почти 40 миллионов граждан страны. Об этом она сказала в интервью телевизионному каналу "НТВ".

По словам специалиста, в России достаточно много людей с иммунитетом к коронавирусу, который был получен в результате вакцинации или после выздоровления от COVID-19.

Сегодня почти 40 миллионов человек в Российской Федерации взрослых привиты против коронавируса полностью. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что среди граждан страны становится все больше тех, кто меняет свое отношения к прививкам. страны. Однако, подчеркнула Попова, необходимо, чтобы их удельный вес был вдвое больше.

Ранее Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России.

Видео: Youtube/НТВ