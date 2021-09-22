Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России

Глава Роспотребнадзора отметила, что такой рост наблюдается впервые за восемь недель.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 36 субъектах РФ. Об этом она сказала в интервью телевизионному каналу "НТВ"

По словам Поповой, такой рост наблюдается впервые за восемь недель. Число заболевших резко "подскочило" почти на семь процентов.

Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста [заболеваемости COVID-19]. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Кроме того, она указала на необходимость подготовки всех систем, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях.

Ранее ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выявили, что люди, которые переболели исходным штаммом коронавируса, вырабатывают устойчивый ответ против классического варианта вируса, но эти антитела в отношении новых штаммов оказались бесполезны.

Видео: Youtube/НТВ