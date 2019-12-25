Антитела от классического варианта коронавируса бесполезны против новых штаммов

Данное исследование имеет значение в том числе для сохранения эффективности вакцин.

Люди, которые переболели исходным штаммом коронавируса, вырабатывают устойчивый ответ против классического варианта вируса, но эти антитела в отношении новых штаммов оказались бесполезны. Исследование проводили ученые из ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые проанализировали опубликованные статьи о пациентах с COVID-19 в поисках данных о последовательности вырабатываемых ими антител. Исследователи отмечают, что таким образом люди, которые заразились более ранними версиями коронавируса, могут вновь заболеть. Кроме того, это исследование важно для сохранения эффективности вакцин и разработки возможных бустеров, которые бы поддержали иммунитет.

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