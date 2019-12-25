В каменном веке люди использовали костяные скребки для изготовления одежды

Предполагается, что одежду начали носить люди, жившие в каменном веке.

Исследователи из Германии, Испании, Португалии, Австралии, США и ЮАР нашли 62 костяных инструмента, использовавшихся древними людьми для изготовления кожаных изделий. Об этом сообщает iScience.

Инструменты для изготовления одежды обнаружили в пещере в Марокко. Возраст инструментов составляет от 90 до 120 тыс. лет. Прием все оружия изготавливались разными способами. Некоторые из них затачивали о каменную поверхность, а другие расщеплялись ударами камнями по костям.

В пещере было найдено семь инструментов из ребер животных. Предполагается, что их использовали для подготовки кожи к дальнейшей обработке.

Ранее мы писали, что определена специфика иммунного ответа на коронавирус.

Фото: pixabay