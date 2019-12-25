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Определена специфика иммунного ответа на коронавирус
Сегодня, 16:32
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Определена специфика иммунного ответа на коронавирус

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В исследовании участвовали 55 человек.

Ученые из Австрии провели исследование и выяснили, что в крови зараженных коронавирусом пациентов присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания. Статья опубликована в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

В исследовании участвовали пациенты с симптомами респираторных заболеваний, которые обратились не позднее чем через два дня после их появления. В результате пациентов разделили на две группы - с COVID-19 (18 человек) и без (16 человек). Контрольная группа состояла из 21 здорового человека.

Нам удалось обнаружить четыре сигнальных вещества (белки BLC, sCD30, MCP-2 и IP-10), которые были задействованы сразу после заражения SARS-CoV-2 и содержание которых в крови возросло.

 Йоханнес Коварик, ведущий автор исследования

Ученые отмечают, что результаты исследования помогут в изучении постковидного синдрома.

Фото: pixabay 

Теги: иммунный ответ на коронавирус, пандемия коронавируса
Категории: Фабрика Знаний, Наука и технологии, Мировые новости, Лента новостей,

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