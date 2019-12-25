Названа главная причина смерти от тяжелых форм коронавируса

Все дело в большом количестве вирусных частиц в легких.

Медики провели исследование бактериальных инфекций, которые сопровождают тяжелые формы коронавируса и выяснили, что микробы редко играют важную роль в появлении тяжелых осложнений. Главной причиной смерти они назвали большое число вирусных частиц в легких. Статья была опубликована в журнале Nature Microbiology.

Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких. Имран Сулайман, один из авторов исследования, адъюнкт-профессор Университета Нью-Йорка

Так, в рамках исследования ученые проследили за развитием вторичных инфекций в легких свыше 580 пациентов, которые в критическом состояние попали в клинику Университета Нью-Йорка в марте прошлого года.

Ранее мы писали, что уровень антител после вакцины Moderna оказался в два раза выше, чем после Pfizer.

Фото: pixabay