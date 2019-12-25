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Уровень антител после вакцины Moderna оказался в два раза выше, чем после Pfizer
Сегодня, 13:40
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Уровень антител после вакцины Moderna оказался в два раза выше, чем после Pfizer

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Ученые изучили уровень антител почти у 2,5 тыс. работников бельгийских больниц.

Ученые провели исследование и выяснили, что после введения двух доз вакцины Moderna не болевшим до этого COVID-19 уровень антител в крови в два раза выше, если сравнивать с уровнем антител у людей, которые получили две прививки вакцины Pfizer. Результаты исследования были опубликованы в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

В статье отмечается, что ученые исследовали уровень антител у почти 2,5 тыс. работников бельгийских больниц. Известно, что вакцинации эти люди не болели коронавирусом. Так, у привитых вакциной Moderna уровень антител в среднем достиг 2881, а у привитых Pfizer – 1108. Самые высокие показатели были у людей до 35 лет.

По мнению ученых, такие результаты можно объяснить двумя факторами. Например, у вакцины Moderna больше содержание действующего вещества — 100 мкг против 30 мкг у вакцины Pfizer. Кроме того, интервал между введением доз у Moderna составляет 4 недели, а у Pfizer — 3 недели.

Фото: pixabay 

Теги: вакцина moderna, вакцина pfizer, уровень антител
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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