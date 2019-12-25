Стало известно, как долго сохраняется иммунитет после легкого течения коронавируса

Ученые выяснили, что после легкой формы коронавируса антитела могут оставаться в течение всей жизни.

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что после мягкой формы COVID-19 остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела против коронавируса в течение всей жизни. По этой причине вероятность заразиться повторно очень низкая, сообщается в журнале Nature, в котором опубликовали работу.

В исследовании участие принимали 77 человек. Они сдавали кровь после заражения коронавирусом на протяжении трехмесячных интервалов. Большинство из добровольцев коронавирус перенесли легко. Образцы костного мозга были взяты у 19 пациентов через 7-8 месяцев после заражения. Второй образец костного мозга пятеро из них сдали через четыре месяца.

Выяснилось, что в первые несколько месяцев уровни антител у участников быстро упали, но после он выровнялся. Ученые обнаружили, что плазматические клетки есть в крови даже через 11 месяцев после заражения. Они мигрирую в костный мозг и выделяют антитела в кровь. Таким образом обеспечивается защита от повторного заражения.

По этой причине ученые предполагают, что люди, перенесшие коронавирус бессимптомно, могут иметь долговременный иммунитет.

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