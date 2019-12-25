Ученые выяснили, что Moderna и Pfizer защищают от большинства новых вариантов коронавируса

Образцы крови вакцинированных людей подвергли воздействию 16 разных вариантов вируса.

Учеыне из США провели исследование и выяснили, что мРНК-вакцины оказывают защиту от большинства новых вариантов коронавируса, это касается и "дельта"-штамма. Статья была принята к публикации в журнале Nature.

Так, с ноября 2020 года по январь 2021 года у 40 медработников собрали образцы крови перед тем, как они вакцинировались Moderna или Pfizer. После этого на протяжении 98 дней исследователи делали пять заборов крови у добровольцев — через семь и 28 дней после первой дозы и через семь, 28 и 70 дней после второй.

Затем образцы крови подвергли воздействию 16 разных вариантов коронавируса, измерили исследователи выработку антител и Т-клеток в ответ на вирус. В результате во всех образцах был повышенный иммунный ответ. Однако сила иммунного ответа – вещь индивидуальная. Причем на "дельта"-вариант иммунный ответ в целом был довольно сильным и после получения вторых доз вакцин он усиливался. При этом больше всего сокращал вызываемый вакцинами иммунный ответ не "дельта"-штаммм, а варианты, которые сочетают две мутации в рецептор-связывающем домене вируса (E484K и N501Y/T) — "бета" и "гамма"-варианты.

Был силен иммунный ответ у людей, которые переболели коронавирусом до вакцинации.

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