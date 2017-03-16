В Сестрорецке спасатели ищут мальчика, пропавшего после катания на сапе

К поискам подключились спасатели и пожарные, акваторию патрулируют два катера.

В Сестрорецке спасатели разыскивают мальчика, который днём вторника, 23 июня, отправился кататься на сапборде и не вернулся. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, примерно в 15 часов ребёнок отплыл от Северного пляжа на синем сапе в сторону Офицерского пляжа. После этого его никто не видел.

Мальчик был одет в шорты и коричневую футболку. К поискам уже подключились спасатели и пожарные. По данным СМИ, прибрежную акваторию патрулируют два катера.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV