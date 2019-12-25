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В "Векторе" рассказали об особенностях единой вакцины от гриппа и коронавируса
Сегодня, 13:40
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В "Векторе" рассказали об особенностях единой вакцины от гриппа и коронавируса

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Препарат будет разработан на основе вирусов гриппа А и В.

В центре "Вектор" газете "Известия" рассказали, что единая вакцина от гриппа и коронавируса будет векторной. Однако она не будет в своей основе иметь препарат "ЭпиВакКорона". Причем ее будут корректировать под новые виды как гриппа, так и COVID-19.

Использование генно-инженерных технологий и методов обратной генетики позволяет актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19, — сказали в центре.

Стало известно, что вакцина будет разработана на основе вирусом гриппа А и В. Он будет вызывать мукозальный иммунитет (иммунитет слизистых оболочек).  

Ранее мы писали, что в "Векторе" работают над созданием вируса, который будет бороться с ВИЧ-инфекцией. 

Фото: pixabay 

Теги: единая вакцина от гриппа и коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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