В "Векторе" разрабатывают вирус для борьбы с ВИЧ

Сейчас в качестве лечения используется антиретровирусная терапия.

Ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора работают над созданием вируса, который будет бороться с ВИЧ-инфекцией. Об исследовании стало известно на форуме OpenBio.

Разработанные вирусы смогут проникать в клетки человека и на поверхности мембраны будут находиться рецепторы, которые должны улавливать в организме человека ВИЧ.

Сейчас для лечения ВИЧ-инфекции используется антиретровирусная терапия, но она становится со временем менее эффективной, потому что появляются устойчивые к лечению штаммы ВИЧ. Рукотворный вирус может помочь ещё и тем, что если ВИЧ мутирует, чтобы не попадаться на синтетическую ловушку, то он и не сможет поразить клетки зараженного.

Сейчас новосибирские ученые хотят эксперимент провести на мышах, которым вживят человеческие гены.

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