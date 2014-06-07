В "Векторе" заявили, что для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований

Однако есть необходимость зарегистрировать вакцину с возможностью применения ее для детей.

Глава центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что сейчас нет оснований для вакцинации детей от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей. Ринат Максютов, глава центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"

Максютов при этом подчеркнул, что в России необходимо зарегистрировать препарат для вакцинации детей.

Ранее мы сообщали, что в Петербург доставили 80 400 комплектов доз вакцины "Спутник V".

Видео: ВК/Российское общество "Знание"