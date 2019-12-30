В Петербурге снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции

В Смольном напомнили о тестировании, которое можно пройти в стационаре и мобильных пунктах.

За последние четыре года в Петербурге снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией, сообщила пресс-служба администрации города 13 января.

Как отметили в пресс-службе, на данный момент Северная столице единственный регион в РФ, который показал положительные результаты по борьбе с инфекцией.

Система дополнительного финансирования мероприятий по предупреждению распространения заболевания в Петербурге действует с 1999 года. На данный момент в городе помимо стационаров работают 10 мобильных пунктов тестирования. Особое внимание уделят группам повышенного риска, в частности детям.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что российских врачей хотят освободить от наказания за потерю наркотиков.

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