  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции
Сегодня, 21:30
94
nadezhda_sib

В Петербурге снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции

0 0

В Смольном напомнили о тестировании, которое можно пройти в стационаре и мобильных пунктах.

За последние четыре года в Петербурге снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией, сообщила пресс-служба администрации города 13 января. 

Как отметили в пресс-службе, на данный момент Северная столице единственный регион в РФ, который показал положительные результаты по борьбе с инфекцией. 

Система дополнительного финансирования мероприятий по предупреждению распространения заболевания в Петербурге действует с 1999 года. На данный момент в городе помимо стационаров работают 10 мобильных пунктов тестирования. Особое внимание уделят группам повышенного риска, в частности детям. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что российских врачей хотят освободить от наказания за потерю наркотиков

Фото: pixabay.com 

 

 

Теги: борьба с вич, вич-инфекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии