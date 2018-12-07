Дело священника, отказавшегося лечить дочь от ВИЧ, закрыли

У дела истек срок давности.

Красносельский районный суд Петербурга принял решение прекратить уголовное дело в отношении семьи Сычевых, священника Юрия и его жены Елены, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Их обвиняли в смерти ВИЧ-инфицированной дочери, которую они упорно отказывались лечить.

Дело закрыли за истечением срока давности, слушалось оно с осени прошлого года.

Семья священника удочерила девочку с ВИЧ-инфекцией в 2011 году. Врачи неоднократно предлагали лечение, но родители раз за разом подписывали добровольный отказ от госпитализации. В 2017 году дочь Сычевых умерла.

Ранее уголовное дело завели на пожилую должницу, забывшую о выплате кредитов.

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