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Пожилая должница забыла о выплате кредитов и попала под уголовное дело
Сегодня, 13:56
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himif

Пожилая должница забыла о выплате кредитов и попала под уголовное дело

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Петербурженка задолжала около трех миллионов рублей.

Против 59-летней петербурженки возбудили уголовное дело за уклонение от погашения кредиторской задолженности. Занялся этим Василеостровский районный отдел судебных приставов.

Взяв новую сумму в семь миллионов рублей при непогашенном долге, женщина истратила средства на себя, а не закрытие актуального займа. Петербурженка многократно предупреждалась об уголовной ответственности, лишилась временного выезда из страны, ее автомобиль попал под запрет регистрационных действий, но гасить долг женщина не спешила.

В настоящий момент материалы дела направлены в суд.

Ранее оскорбившего Путина и ФСБ вандала задержали в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: должник, кредиты, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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