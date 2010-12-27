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Оскорбившего Путина и ФСБ вандала задержали в Петербурге
Сегодня, 12:12
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nastya960

Оскорбившего Путина и ФСБ вандала задержали в Петербурге

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Охранники задержали 42-летнего мужчину прежде, чем он дошел от Михайловского до Зимнего.

В Петербурге практически мгновенно задержали хулигана, который расписал ограду Русского музея нецензурными высказываниями в адрес президента и Федеральной службы безопасности. За такой поступок ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщила "Фонтанка".

Охранники задержали 42-летнего мужчину прежде, чем он дошел от Михайловского до Зимнего. На вопрос о цели данного поступка мужчина отвечать отказался. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

Согласно этой статье, человек наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами, либо лишением свободы на тот же срок.

Фото: Piter.TV

Теги: вандал, путин, русский музей, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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