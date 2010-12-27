Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Аноним оставил нелицеприятное послание в адрес главы государства.

Вечером 29 сентября полицию Петербурга подняли по тревоге. Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.

Правонарушение было сделано еще около 16 часов в воскресенье. В книге учета сказано, что неизвестный молодой человек разрисовал забор культурного учреждения надписями. На площади искусств прохожие могли заметить на кованой ограде неуместные и неуважительные высказывания в адрес Владимира Путина. К ситуации также подключили представителей Федеральной службы безопасности.

На данный момент подробности выходки устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МЧС России разрешили курить на балконах.

Фото: Piter.tv

