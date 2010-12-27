Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Вечером 29 сентября полицию Петербурга подняли по тревоге. Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Правонарушение было сделано еще около 16 часов в воскресенье. В книге учета сказано, что неизвестный молодой человек разрисовал забор культурного учреждения надписями. На площади искусств прохожие могли заметить на кованой ограде неуместные и неуважительные высказывания в адрес Владимира Путина. К ситуации также подключили представителей Федеральной службы безопасности.
На данный момент подробности выходки устанавливаются.
Ранее Piter.tv писал о том, что в МЧС России разрешили курить на балконах.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 9 )
А что ты делаешь в этой "Рашке"???!!!
как жаль что патаются наказать за правду
Ты хоть пиши грамотно
Каков президент-таков народ! Рыба гниёт с головы!
Чистят все равно с хвоста...
А что он написал то?
Товарищ, Вы понимаете, что своим вопросом прервали беседу?! )))
- Алло, полиция, тут человека убивают!
- Убьют, во тогда и звоните.
- Алло, тут на заборе написали Путин...
- Уже едем!!!
найти словопоносного,пусть штраф заплатит и тряпкой поработает