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Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Сегодня, 6:54
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lesjasap

Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

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Аноним оставил нелицеприятное послание в адрес главы государства.

Вечером 29 сентября полицию Петербурга подняли по тревоге. Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей. 

Правонарушение было сделано еще около 16 часов в воскресенье. В книге учета сказано, что неизвестный молодой человек разрисовал забор культурного учреждения надписями. На площади искусств прохожие могли заметить на кованой ограде неуместные и неуважительные высказывания в адрес Владимира Путина. К ситуации также подключили представителей Федеральной службы безопасности.

На данный момент подробности выходки устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МЧС России разрешили курить на балконах.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вандализм, надпись на заборе, русский музей
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 9 )

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Аноним
Сегодня 7:30

  • Ну надо ССовцев занять чем то... рашка. Страна рабов, страна господ

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Сегодня 8:00

А что ты делаешь в этой "Рашке"???!!!

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Аноним
Сегодня 7:23

как жаль что патаются наказать за правду

 

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Сегодня 7:44

Ты хоть пиши грамотно

 

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Аноним
Сегодня 7:09

Каков президент-таков народ! Рыба гниёт с головы! 

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Сегодня 7:20

Чистят все равно с хвоста... 

 

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Аноним
Сегодня 7:53

А что он написал то? 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 8:10

Товарищ, Вы понимаете, что своим вопросом прервали беседу?! )))

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Аноним
Сегодня 8:05

- Алло, полиция, тут человека убивают!

- Убьют, во тогда и звоните.

 

- Алло, тут на заборе написали Путин...

- Уже едем!!! 

 

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Аноним
Сегодня 7:37

найти словопоносного,пусть штраф заплатит и тряпкой поработает

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