В МЧС России разрешили курить на балконах

Ответственность за курение на балконе наступит только в том случае, если вредная привычка стала причиной пожара.

В МЧС прокомментировали новые правила противопожарного режима. Речь идет о запрете курения на балконах, которое вступит в силу 1 октября. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС, к ответственности привлекут только тех, кто стал виновником пожара. Это значит, что по факту новые требования не запрещают курить на балконе.

"МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности", - отметили в пресс-службе.

Согласно поправкам, на лоджиях больше нельзя жарить шашлыки, зажигать свечи и курить. Размер штрафа для физических лиц будет достигать 5 тыс. рублей.

Ранее решение поддержал Минздрав РФ.

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