В Минздраве поддержали необходимость запрета курения на балконах

Запрет на использование открытого огня на балконах домов вступает в силу с 1 октября.

В Минздраве РФ положительно отреагировали на запрет курения и использование огня на балконах. Замглава ведомства Олег Салагай написал в своем Telegram-канале, что курение убивает, но может это делать по-разному.

Салагай отметил, что пожар – это один из самых страшных способов. Кроме того он подчеркнул, что из-за выброшенного окурка могут пострадать и некурящие люди. Многие родители в летнее время на время сна оставляют маленьких детей на балконах. В результате выброшенного окурка ребенок может получить ожоги.

Напомним, запрет на использование открытого огня на балконах домов вступает в силу с 1 октября. Согласно поправкам, на лоджиях больше нельзя жарить шашлыки, зажигать свечи и курить. Размер штрафа для физических лиц будет достигать 5 тыс. рублей.

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