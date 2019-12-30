Российских врачей хотят освободить от наказания за потерю наркотиков

Речь идет о тех, кто неумышленно допустил утрату таких препаратов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных средств. До 15 апреля кабмин должен освободить от уголовной ответственности медработников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов. Об этом пишут РИА Новости.

О том, что избыточные требования в этой сфере "напрягают" врачей, Путин заявил на совещании 31 октября. Зачастую медики боятся выписывать обезболивающие препараты из-за статьи о "Нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". Поводом для возбуждения уголовного дела может стать случайность: ошибка в процедуре или закатившаяся под шкаф ампула.

Ранее мы писали, что Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса.

Видео: YouTube / SAIT