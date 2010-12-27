Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса

Совет Федерации попросит правительство приостановить оборот снюсов. По словам главы социального комитета Валерия Рязанского, это может произойти с 1 января 2020 года. Об этом политик рассказал "РИА Новостям".
Сенаторы предлагают запретить аналоги жевательной никотиновой смеси. Они хотят полностью остановить оптовую и розничную продажу похожих изделий. Для этого необходимо внести правки в законодательство. Ранее депутаты уже запрещали подобные смеси, однако рынок регулярно поставляет новые аналоги. В частности, никотиносодержащие конфеты, которые могут употреблять подростки. Этот продукт у несовершеннолетних в семь раз выше, чем у взрослого населения.
Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав считает, что нужно запретить продажу никотиносодержащих смесей лицам до 18 лет.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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