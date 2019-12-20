Минздрав считает, что нужно запретить продажу никотиносодержащих смесей лицам до 18 лет

Их уравняют со смесями, которые уже указаны в антитабачном законе.

Минздрав считает, что нужно запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. По словам Олега Салагая, запрет должен распространяться наравне с жевательным и сосательным табаком. Об этом заместитель министра по здравоохранению сообщил "ТАССу" на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Появляются новые никотиносодержащие смеси для жевания, для сосания, которые позволяют очень быстро получить очень внушительную дозу никотина прокомментировал спикер

Чиновники надеются приравнять смеси к тем, которые уже урегулированы в антитабачном законе. Этим они попробуют решить проблему свободной продажи детям. Сейчас в России лицам до 18 лет запрещается продавать только снюс и насвай. Однако эти вещества значительно отличаются от тех, которые были во время принятия закона. В последнее время в стране распространяются альтернативные способы употребления никотина. Вопрос остро стоит на повестке дня. Эпидемиологи рассказали, что распространенность некурительного табака среди школьников к 2016 году была в шесть раз выше, чем среди взрослого населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что британские генетики назвали новую опасность курения.

Фото: Piter.tv

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