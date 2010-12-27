Они сделали анализ ДНК у более полумиллиона жителей Великобритании.

Британские генетики назвали новую опасность курения. Они выяснили, что эта пагубная привычка приводит к развитию шизофрении и депрессии. Исследование опубликовано на сайте издания Psychological Medicine.

Для проведения научного эксперимента ученые сделали анализ ДНК у более полумиллиона жителей Великобритании. Результаты показали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.

Кроме того, исследователи выяснили, что курящие британцы чаще становились шизофрениками и страдали от хронической депрессии.

Генетики считают, что никотин негативно воздействует на мозговые нейромедиаторы - серотонин и дофамин, которые в свою очередь участвуют в развитии шизофрении и депрессии.

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