Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию. Об этом сообщили автор работы, опубликованной в научном издании Nature. К данному выводу пришли американские ученые, проведя эксперименты на лабораторных мышах.
Соленая пища снижает синтез оксида азота в организме, что приводит к фосфорилированию тау-белков. Нарушения в работе тау-белков связывают с риском болезни Альцгеймера. К клеткам добавляются "неправильные" частички фосфорной кислоты, которые слипаются друг с другом. Подобные процессы ведут к проблемам с умственными способностями организма
Известно, что ученым пришлось кормить подопытных едой, содержащей в 8-16 раз больше привычной нормы соли. После такого мыши справлялись с тестами гораздо хуже, чем их сородичи. Однако искусственное введение в трахею животных необходимого азота и кислорода вернуло способности мышей на прежний уровень.
Ранее Piter.tv писал о том, что диетологи назвали вредные продукты, которые лучше не есть.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )