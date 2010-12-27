Ученые нашли зависимость умственных способностей с употреблением соли в пищу.

Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию. Об этом сообщили автор работы, опубликованной в научном издании Nature. К данному выводу пришли американские ученые, проведя эксперименты на лабораторных мышах.

Соленая пища снижает синтез оксида азота в организме, что приводит к фосфорилированию тау-белков. Нарушения в работе тау-белков связывают с риском болезни Альцгеймера. К клеткам добавляются "неправильные" частички фосфорной кислоты, которые слипаются друг с другом. Подобные процессы ведут к проблемам с умственными способностями организма

Известно, что ученым пришлось кормить подопытных едой, содержащей в 8-16 раз больше привычной нормы соли. После такого мыши справлялись с тестами гораздо хуже, чем их сородичи. Однако искусственное введение в трахею животных необходимого азота и кислорода вернуло способности мышей на прежний уровень.

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