Диетологи назвали вредные продукты, которые лучше не есть

Среди них оказалась мука, ветчина и вино.

Испанские диетологи назвали продукты, которые стоит исключить из повседневного рациона. Об этом они сообщили изданию La Vanguardia.

"Вредным" продуктом эксперты назвали рафинированную муку. Лучше всего заменить муку на цельнозерновую, считают специалисты. Причина довольно проста: при переработке зерновых продуктов из них исчезает клетчатка и другие питательные вещества. Такая еда истощает поджелудочную железу и приводит к развитию диабета. Повышенное содержание сахара также можно обнаружить в молочной продукции с низким содержанием жиров. На замену им и добавляют сахар.

Из мясных продуктов диетологи отметили ветчину и грудинку. Мясо там составляет всего 50%, когда остальные ингредиенты - это крахмал, трансжиры и другие вредные добавки, которые, при частом употреблении, также могут вызвать осложнения в организме.

Напоследок, диетолог Пилар Эскер отметил, что распространенная практика употребления бокала вина в "лечебных" целях является большим заблуждением. Алкоголь, вне зависимости от принятого количества, пагубно влияет на здоровье человека.

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Видео: YouTube / Tasty