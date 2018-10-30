Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ

Общее число людей с ВИЧ достигло 1 007 369 человек.

В прошлом году в России выявили около 101 345 новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. Данные представлены в справке Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Общее число людей с ВИЧ достигло 1 007 369 человек. В прошлом году эта инфекция диагностировалась среди населения трудоспособного возраста: к 30–50 летним относились 70% больных. Число регионов с высокой пораженностью ВИЧ достигло 35. Среди более пораженных - 23 региона. В Кемеровской области зарегистрировано 1833,2 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения, в Иркутской - 1812,6,в Самарской - 1452,8, в ХМАО - 1296,5.

Фото и видео: Piter.TV