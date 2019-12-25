Центр "Вектор" опубликовал фото штамма "омикрон"

Клетки организма человека были заражены в лабораторных условиях.

Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора обнародовал фото вирусных частиц нового штамма коронавируса "омикрон". Снимки опубликованы на официальном сайте ведомства.

На всех фото запечатлены клетки организма человека, которые были заражены в лабораторных условиях. Внутри них видны круглые частицы коронавируса с белковыми шипами.

Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. из сообщения Роспотребнадзора

Ученые отмечают, данный вариант коронавируса собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции.

В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В России омикрон-штамм был выявлен у 25 россиян.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не исключают помощи омикрон-штамма в победе на пандемией.

Фото: сайт Роспотребнадзора