ВОЗ не исключает, что омикрон-штамм позволит победить пандемию

Мелита Вуйнович рассказала об опасениях по распространению нового варианта ковида.

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что омикрон-штамм позволит победить пандемию. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщила официальный представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович. По версии специалистов, южноафриканский вариант ковида может стать "живой вакциной".

Да, это возможно. Очень надеемся, что это будет так. Рано говорить, потому что недостаточно пациентов с "омикроном", чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Эксперт пояснила прессе, что даже если удастся победить пандемию, то коронавирус все равно перейдет в эндемическую ситуацию. Речь идет о том, что инфекция все равно останется в мире, как грипп. Однако случаев заражения станет значительно меньше. Будет доступна борьба с распространением ковида. Однако сейчас ВОЗ обеспокоена скоростью распространения "омикрона". Угроза может сказаться на параличе системы здравоохранения.

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Фото: пресс-центр ТАСС