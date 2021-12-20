В ВОЗ заявили о признаках выхода РФ на плато по заболеваемости коронавирусом

При этом представитель ВОЗ добавила, что заражаемость ковидом в России при этом все еще остается на очень высоком уровне.

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом. При этом ВОЗ просит не терять бдительности. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович добавила, что заражаемость ковидом в России при этом все еще остается на очень высоком уровне.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, зарегистрировано 10 241 812 случаев заражения

ВОЗ: "Спутник V" может быть одобрен в первом квартале 2022 года.

Видео: Youtube/Россия 24