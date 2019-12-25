ВОЗ: "Спутник V" может быть одобрен в первом квартале 2022 года

Необходимые документы были подписаны РФПИ в октябре 2021 года.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения в первом квартале следующего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Он подчеркнул, что сфера здоровья должна быть вне политики. По мнению Клюге, международные эксперты ВОЗ "не должны обращать внимание" на страну-производителя вакцин и лекарственных препаратов.

Я разделяю оптимизм президента России Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Ханс Клюге, руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ

По его словам, необходимые документы были подписаны Российским фондом прямых инвестиций в октябре текущего года.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19.

Фото: Telegram/Спутник V