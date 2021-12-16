Татьяна Голикова привела обновленную статистику по числу новых зараженных с омикрон-штаммов в РФ.

В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом. Об этом на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объявила депутатам официальное число пациентов по стране с подтвержденным наличием южноафриканского варианта ковида в организме. Ранее их было 16.

На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнула парламентариям, что избежать в РФ распространения "омикрона" невозможно, так как приходится мириться с трансграничными перемещениями в новогодние и рождественские праздники. В том случае, если у специалистов возникнет необходимость в создании новой вакцины, то регистрировать препарат для профилактики COVID-19 в Минздраве РФ будут по ускоренной процедуре в связи с ЧС. Также, по сведениям Голиковой, показатель коллективного иммунитета по стране составил 57,7%. Привиты полностью 70,4 миллиона граждан РФ.

Голикова рассказала о подорожании отечественных автомобилей для системы здравоохранения на 20%.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

