Голикова рассказала о подорожании отечественных автомобилей для системы здравоохранения на 20%

"Это следствие других удорожаний", — объяснила политик.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о подорожании цен на автомобили для системы здравоохранения РФ. Цены выросли почти на 20% по сравнению с заложенной суммой на соответствующие программы. Об этом политик сказала на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря.

Голикова отметила, что федеральный центр регулярно проводит совещания с регионами и обсуждает возникающие проблемы. Среди таких проблем, например, рост стоимости строительных материалов.

Но еще и мы фиксируем, по информации субъектов, повышение нашими производителями порядка на 20% цен на автомобили. Ну, это следствие других удорожаний, против тех, которые ранее мы закладывали, когда рассчитывали деньги на финансирование соответствующих программ. Татьяна Голикова.

В связи с этим встает вопрос о выделении в полном объеме тех ассигнований, которые хотели использовать для программ модернизации первичного звена.

Также Голикова призвала финансировать первичное звено медицины с опережением.

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