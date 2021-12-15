Вице-премьер РФ рассказала о возможности производить закупки еще дешевле.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова призвала финансировать первичное звено медицины с опережением. Об этом чиновница упомянула коллегам во время заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. По мнению эксперта, опережающие темпы необходимы государству ради того, чтобы производить закупки по более низкой стоимости. Она также ответила лидеру страны на вопрос о том, приняты ли уже решения по индексации средств для выполнения проекта.

Пока решения на этот счет нет, поэтому я и сказала, что нам бы хотелось, чтобы те параметры, которые мы изначально с вами закладывали при планировании этой программы, еще раз повторю эту цифру: 500 миллиардов рублей, чтобы это было опережающими темпами. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт напомнила коллегам о том, что российской промышленности следует заранее понимать, на какие параметры следует опираться при изготовлении продукции. При опережающих темпах закупки можно было бы производить больший объем товаров по более низким ценам.

Голикова сообщила о появлении системы санитарного пропуска на границах.

Фото и видео: kremlin.ru