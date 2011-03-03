Голикова сообщила о появлении системы санитарного пропуска на границах

Ее установят на 99 пограничных пунктах.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о появлении системы санитарного пропуска на пограничных пунктах. Об этом она заявила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, в январе 2022 года правительство начнет реализацию федерального проекта "Санитарный щит". Система санитарного пропуска будет установлена на 99 пограничных пунктах. Их также оснастят мобильными устройствами для считывания данных о тех, кто пребывает на территорию страны.

Ранее Голикова заявила, что один инфицированный штаммом "омикрон" может заразить от трех человек.

Видео: kremlin.ru