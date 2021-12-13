Сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по результатам теста на антитела

Чтобы получить сертификат, этим людям необходимо сдать анализы на антитела. Если результат будет положительным, то им выдадут соответствующий документ о перенесенном заболевании.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что россияне, не обращавшиеся за помощью врачей, но переболевшие COVID-19, смогут получить документ о перенесенном заболевании. Об этом она сказала, выступая в Госдуме.

По словам Голиковой, среди населения есть люди, получившие положительный ПЦР-тест, но не обратившиеся в медицинскую организацию. В базах Роспотребнадзора есть данные об этих тестах. Чтобы получить сертификат, этим людям необходимо сдать анализы на антитела. Если результат будет положительным, то им выдадут соответствующий документ о перенесенном заболевании.

Мы не будем мерить антитела, эти антитела с точки зрения их количества, мы будем получать результат "да" или "нет". Татьяна Голикова, вице-премьер

Такой же тест смогут сдать те, кто не сдавали анализы на COVID-19, но думают, что переболели. Если результат окажется положительным, то им также выдадут сертификат, но только на полгода.

Ранее мы сообщили, что привитые за рубежом россияне смогут получить COVID-сертификат в России.

Видео: Youtube/Россия 24