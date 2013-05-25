Привитые за рубежом россияне смогут получить COVID-сертификат в России

Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что привитые за рубежом россияне смогут получить сертификат о вакцинации от COVID-19 на полгода. Для этого им придется сдать тест на антитела.
Пройти данную процедуру смогут и те, кто привился российской вакциной за рубежом.
Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Ранее мы сообщили, что в России выявлено 16 случаев заражения омикрон-штаммом.
Фото: Piter.TV
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