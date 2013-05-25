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Привитые за рубежом россияне смогут получить COVID-сертификат в России
Сегодня, 12:12
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Привитые за рубежом россияне смогут получить COVID-сертификат в России

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Пройти данную процедуру смогут и те, кто привился российской вакциной за рубежом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что привитые за рубежом россияне смогут получить сертификат о вакцинации от COVID-19 на полгода. Для этого им придется сдать тест на антитела.

Пройти данную процедуру смогут и те, кто привился российской вакциной за рубежом.

Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Ранее мы сообщили, что в России выявлено 16 случаев заражения омикрон-штаммом.

Фото: Piter.TV

Теги: covid, вакцинация, голикова, коронавирус, прививка
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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