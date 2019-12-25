В России выявлено 16 случаев заражения омикрон-штаммом

Все пациенты прибыли из ЮАР. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

В понедельник, 13 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что новый омикрон-штамм подтвержден у 16 з 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР. Это свидетельствует о высокой контагиозности штамма, сказала Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей. Как отметила вице-премьер, эти цифры нужны для того, чтобы соотнести показатели. По её словам, они составляют почти 10% и это достаточно высокий уровень. Иными словами, вирус может быстро передаваться от человека к человеку.

Ранее мы сообщили, что в НИИ имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины против омикрон-штамма COVID-19.

Фото: Piter.TV