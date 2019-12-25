В НИЦ имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины против омикрон-штамма COVID-19

Александр Гинцбург рассказал о состоянии здоровья пациентов с южноафриканским вариантом ковида.

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины против омикрон-штамма COVID-19. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал руководитель организации Александр Гинцбург. Эксперт добавил, что в числе пациентов нет никого, у которых медики фиксировали бы тяжелое протекание инфекционной болезни. Он связал эту ситуацию с тем, что ранее люди прошли через иммунизирование организма (вакцинацию).

Мы выделили "омикрон" от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Сотрудники НИЦ имени Гамалеи побывали в стационарном отделении, в котором находятся пациенты с "омикрон"-штаммом. Они взяли у них мазки, после чего выделили из них образцы южноафриканского варианта ковида. Конструкция штамма создана точно также, как это делалось ранее для других мутаций. На данный момент ученые не видят причин для того, чтобы менять существующие препараты для профилактики заражения COVID-19.

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Фото: YouTube / Sputnik Казахстан