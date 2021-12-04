Гинцбург выступил за введение QR-кодов на федеральном уровне

Система QR-кодов о вакцинации от COVID-19 должна быть оперативно введена на федеральном уровне. Об этом в эфире телевизионного канала НТВ заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных.
Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи
Он также напомнил россиянам, что в период пандемии необходимо соблюдать меры эпидемиологической безопасности, в частности – ношение СИЗ.
Ранее мы сообщали, что до конца года Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Как уточнили в министерстве, обновленный список коррелирует с перечнями противопоказаний к вакцинации, которые есть у каждой российской вакцины от коронавируса. Так, например, "КовиВак" противопоказан людям старше 60 лет, а "ЭпиВакКорону" запрещено колоть людям с онкологией.
Видео: Youtube / НТВ
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